Otteårig voldtaget for 24 år siden: Nu er der faldet dom

En kun otteårig pige blev i september 1995 udsat for et grufuldt overfald, som har mærket hende for livet.

Den lille pige var på vej hjem fra skole på cykel i den svenske by Billdal, da hun blev overfaldet, og hun blev efterfølgende fundet nøgen og blodig, hvorefter hun blev indlagt i flere dage på sygehuset efter det, der viste sig at være en særdeles grusom voldtægt. Pigen har lidt af akut angst lige siden.

I næsten 25 år har politiet været så godt som på bar bund i sagen, men i januar i år fik de i et gennembrud ved hjælp af det dna-materiale, man i sin tid fandt på pigens trøje.

Politiet fik nemlig mulighed for at lave en såkaldt familiesøgning i dna-registeret, og her kom man på sporet af en 58-årig mand, som havde slægtninge i registeret. Efterfølgende har man forsøgt at forbinde ham til det skovområde i Billdal, hvor overfaldet skete, og det er lykkedes politiet, så der nu er faldet dom i sagen.

Således blev den 58-årige mand tirsdag idømt seks års fængsel for voldtægten ved en retssag i Gøteborg. Det skriver Aftonbladet.

'Har ødelagt offerets liv'

'Retten konstaterer at den grove voldtægt, som den tiltalte begik mod offeret, var et hensynsløst og råt overgreb på et forsvarsløst barn, som bare var otte år gammelt. Forbrydelsen har ødelagt hele offerets liv og ødelagt hendes grundlæggende tryghed,' lyder det fra retten i dommen.

Overfaldet er af retten egentlig vurderet til at kræve otte års fængsel, men fordi der er gået så lang tid, har man valgt at idømme manden seks års fængsel.

Da politiet forsøgte at kontakte manden i forbindelse med det mulige gennembrud, gjorde han sig store anstrengelser for at undgå dem. Det mener retten også taler for, at han rent faktisk var gerningsmand til overfaldet.

Dømt for overfald på søn

Manden har gennem sagen nægtet sig skyldig og har nægtet at udtale sig. Han har henvist til en ulykke for flere år siden, som er skyld i, at han lider af hukommelsessvigt.

Han er ifølge Aftonbladet tidligere dømt for grove overfald mod sin søn, hvor han skulle have sat sig på sin søns hoved, så han fik åndenød, og siden holdt sønnens hoved under vandet i badekaret.

Foruden de seks års fængsel, er manden dømt til at betale den nu voksne kvinde en erstatning på 115.000 kroner med renter løbende fra september 1995.