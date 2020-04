Over 10.000 er døde i Spanien af smitte med coronavirus

Dødstallet i Spanien som følge af coronavirus er det seneste døgn steget med 950, oplyser regeringen torsdag.

Dermed har sygdommen kostet over 10.000 mennesker livet.

Over 110.000 er registreret smittet. Det er en stigning fra tirsdag på lidt over 8000.

Spanien er sammen med Italien det land i verden, der er hårdest ramt af pandemien.

Onsdag lød det opsamlede tal over døde for det forløbne døgn på 864, og dagen inden var det 849. Nu viser det seneste tal så 950 døde.

Det er flere, end der dør i Italien lige nu per døgn.

Næsten 900.000 spaniere har mistet deres job, siden landet blev lukket ned i midten af marts for at inddæmme smitten med coronavirus.

Det viste tal fra de spanske myndigheder lidt tidligere torsdag.

Landets borgere har siden 14. marts været beordret til at holde sig hjemme og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Restriktionerne blev skærpet tidligere på ugen, hvor de ansatte, der stadig møder på arbejde, fik besked om at holde sig hjemme, medmindre de har ansvar for arbejde, der er kritisk for samfundet.

Tallene viser, at 898.822 ansatte har mistet deres job siden starten af nedlukningen af Spanien. Blandt dem er cirka 550.000 løsarbejdere.

Det er især turisme og byggeri, der er hårdt ramt af krisen.