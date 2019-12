Over 100 designerstole stjålet

Over 100 designermøbler er blevet sjålet fra Aarhus Universitet i Herning.

Tyvene slap afsted med: 97 Fritz Hansen-stole af typen Myren, 11 Nanna Ditzel-stole og fire Fritz Hansen-caféborde.

Tyveriet skete natten til tirsdag, men der er ikke umiddelbart tegn på indbrud i bygningen. Derfor er det uvist, hvordan tyvene er kommet ind i bygningen.

- Vi har ikke det store at gå efter, så vi beder om hjælp fra alle, der ved noget, siger politikommisær Erik Kristensen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Han forventer, at de mange designermøbler vil blive tilbudt til købere. Derfor skal man altid være opmærksom på, at man ikke gør sig skyldig i hæleri ved at købe stjålne genstande.

Politiet vil gerne i kontakt med borgere, der har set personer, køretøjer eller noget tredje i og omkring Birk Centerpark natten mellem 2. og 3. december. Borgere, der har oplysninger i relation til sagen, kan ringe til politiet på tlf. 114.



Politiet opfordrer borgere til at kontakte politiet, hvis de ser, at de omtalte møbler bliver sat til salg.