Over 1000 mistænkt for at købe hash

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet i Esbjerg går nu også efter hash-køberne.

Mere end 1000 borgere i Esbjerg og omegn er mistænkt for at have købt hash fra personer i byens bandemiljø. Det er helt præcist 1042 personer, der vil opleve, at der de kommende dage vil tikke en besked ind i deres e-boks fra politiet.

Der er i de fleste tilfælde tale om helt almindelige borgere i alle aldre, som er kommet i politiets søgelys, skriver Østjyllands Politi på vegne af Særlig Efterforskning Vest i en pressemeddelelse.

- De 1042 borgere har fået en varslingsskrivelse, hvor det vil fremgå, hvad vi mistænker dem for. Så vil vi afvente, hvad de vender tilbage til os med, siger politiinspektør Brian Voss Olsen ved Særlig Efterforskning Vest til Ekstra Bladet.

Det er altså forskellige mængder af hash, de 1042 borgere er mistænkt for at have købt. Dog er de alle mistænkt for at have købt under 100 gram.

- Der er flere muligheder for, hvad der kommer til at ske fremadrettet for de borgere. Hvis man er enig, så får man et bødeforlæg, og er man uenig, så er det op til retten, hvad der så skal ske, fortæller politiinspektøren.

- Bliver I ved med at forsøge at optrævle flere personer?

- Nu er vi i gang med det her, så må vi se, om det følger yderligere med sig.

Narkotelefoner

Der er blevet gennemgået mange tusinde hash-handler, hvor kunden har sendt en sms-bestilling til en såkaldt 'narkotelefon', for at de 1042 personer kunne mistænkes.

Politiet forklarer i pressemeddelelsen, at de mange borgere altså har understøttet bandemiljøet, der organiserer tusindvis af hash-handler.

Nogle har ikke kun måtte nøjes med en besked i indbakken. 52 købere, som har købt for mere end 100 gram hash, fik besøg af politiet i Særlig Efterforskning Vest. De blev alle sigtet for deres køb. 82 personer under 18 år blev sigtet for samme lovovertrædelse i januar.

25 personer fra bandemiljøet i Esbjerg blev anholdt 26. februar 2019. Siden da har Særlig Efterforskning Vest også rettet fokus mod dem, der både sælger og køber hash.

- Vi er startet på toppen med de 25 personer, vi sigtede. Vi fortsætter ud af sporet, både for at bekæmpe bandemiljøet, men også for at forebygge, da der er personer under 18 år og 15 år, vi mistænker for at have købt hash, siger Brian Voss Olsen ved Særlig Efterforskning Vest.

Siden 2018 har politikredsen sammen med andre myndigheder lagt et massivt pres på bandemiljøet. Indtil videre er der blevet idømt 63 års fængsel fordelt over 24 bandemedlemmer. Otte af de dømte må ikke vende tilbage til Esbjerg i flere år, to personer er permanent udvist, og en person er blevet betinget udvist.