Over 20 brande søndag aften

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet lagde søndag aften en jernring om Prinsessegade ved Christiania for fjerne en barrikade.

- Vi er i gang med at fjerne en barrikade ved Christiania.

- Vi har set os nødsaget til at bruge tåregas, for at give vores folk arbejdsro, fortalte Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, søndag aften.

Foto: Mogens Flindt

Politiet forberedt til krig: Bliv indendørs

Politiet: Som en nytårsaften

Også på indre Nørrebro omkring Blågårds Plads, på det ydre Nørrebro samt i Nordvest var der søndag aften uroligheder og adskillige påsatte brande i biler, skrald og bygninger.

I alt otte personer er anholdt efter uroligheder flere steder i København.

Til TV2 fortæller operationschef ved Københavns Beredskab Hans Jørgen Larsen, at der siden klokken 22 har der været over 20 mindre brande i forskellige dele af København.

Flere af brandene har været i containere, biler og den slags.

- Det svarer lidt til en nytårsaften, når klokken er ved at være tolv. Vi har haft travlt, men det er heldigvis små brande, siger han.

Han fortæller derudover, at ingen personer er kommet til skade.

Foto: Mogens Flindt

Se også: Betjente følte sig truet: Trak våben på Nørrebro

Foto: Mogens Flindt

Paludan angrebet: Mand anholdt