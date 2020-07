Over 200 biler til ulovligt gaderæs

Opdatering klokken 22.15:

Både politiet i Vojens og i Esbjerg meddeler på Twitter, at 'køretøjerne er brudt op' og kørt hvert til sit.

Politiet var fredag aften til stede ved havnen i Esbjerg efter flere bekymrede borgere meldte om optræk til gaderæs.

Ifølge politiet skulle det dreje sig om mellem 100 og 150 biler.

- Derfor har vi sat patruljer ud dernede for at forhindre dem i det. Vi vil være tilstede dernede indtil de finder på noget fornuftigt at tage sig til, fortalte vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet, og understregede, at det ikke var første gang.

- Det har vi oplevet før i Esbjerg. Med det klientel dernede, der ved vi, at det er det, de har tænkt sig. Derfor er vi til stede.

Også gaderæs i Vojens

Men Esbjerg er ikke den eneste jyske by, hvor de fartglade motorbøller havde vovet sig frem.

- Vi har også lige fået en anmeldelse mere fra Vojens med samme indhold. Her er man samlet mellem 50 og 100 biler. En borger blev nødt til at bremse op, da de kørte over for rødt lys med meget høj hastighed.

- Vi ser ikke med milde øjne på det her. Vi kan ikke acceptere, at de bruger offentlig vej som racerbane, lyder det fra vagtchefen.