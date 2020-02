Over 40.000 gange har beboere på udrejsecenter brudt reglerne

I 2019 har beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland brudt reglerne for opholdspligt, meldepligt eller underretningspligt over 40.000 gange.

Det viser et svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Folketinget, som DR har set.

Udrejsecenter Kærshovedgård er i øjeblikket hjem for 245 afviste asylansøgere, udvisningsdømte og personer på tålt ophold.

Beboerne skal melde sig jævnligt til politiet samt bo på centeret. Det vil sige, at de skal have lov af Udlændingestyrelsen, hvis de vil overnatte uden for centeret.

Personerne på tålt ophold skal samtidig underrette personalet, hvis de mellem 23 og 06 befinder sig uden for Kærshovedgård.

Fra starten af 2019 til midten af november blev de regler brudt 40.228 gange. I november sidste år oplyste Midt- og Vestjyllands Politi, at det beskæftiger 53 årsværk - altså det, der svarer til 53 betjente ansat på fuld tid i et år.

De over 40.000 tilfælde har ført til dom i 234 sager, skriver DR.

Afviste asylansøgere er personer, der nægter at rejse hjem efter afvisning på en asylansøgning.

Udviste personer er kriminelle, der ved en domstol er blevet idømt udvisning af landet efter afsoning af straf.

Personer på tålt ophold er personer, som danske myndigheder vurderer, ikke kan sendes hjem, fordi de risikerer eksempelvis tortur.

Centeret er en betændt sag politisk. Borgmester i Ikast-Brande Kommune, hvor centeret ligger, Ib Lauritsen (V) har tidligere luftet sin utilfredshed med, at de kriminelle udvisningsdømte stadig skal bo i centeret.