Over 50.000 danskere vil straffe vanvidsbilister hårdere

Over 50.000 mennesker har mandag aften underskrevet et borgerforslag om strengere straf til vanvidsbilister, som dræber.

Når et borgerforslag får støtte fra minimum 50.000 borgere med stemmeret, kan det blive fremsat som beslutningsforslag i Folketingssalen.

Medstiller mistede ven

En af dem, som har været med til at stille borgerforslaget, er Jonas Lambæk Thestrup, som selv har mistet en af sin nærmeste venner i en ulykke med en vanvidsbilist.

Vanvidsbilisten har endnu ikke modtaget sin dom, men Jonas Lambæk Thestrups forventninger til dommen er ikke store.

De strengere straffe skal til for de pårørendes skyld, mener han.

- De efterladte og pårørende skal fremadrettet have en anden følelse, end den jeg stod med, siger Jonas Lambæk Thestrup til Ekstra Bladet.

Strengere straf til vanvidsbilister, som dræber I borgerforslaget, som nu har rundet over 50.000 støttere, står der: Der skal indføres minimumsstraffe i de paragrafer i straffeloven, som omhandler, at man uagtsomt har forvoldt en andens død eller tilføjet en anden betydelig skade på liv og legeme, hvis det sker under særligt skærpende omstændigheder som i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel. Der skal derfor indføres en minimumsstraf på tre års fængsel i straffelovens § 241 om uagtsom manddrab i de tilfælde, hvor overtrædelsen vurderes at være begået under særligt skærpende omstændigheder. På samme måde skal der i straffelovens § 249 om uagtsom legemsbeskadigelse indføres en minimumsstraf på seks måneders fængsel i de tilfælde, hvor overtrædelsen vurderes at være begået under særligt skærpende omstændigheder. Endvidere skal der ske en forhøjelse af strafudmålingsniveauet i de sager, hvor der er flere omkomne end en person. Således skal straffen i de sager være markant højere end minimumsstraffen på tre års fængsel. Der henstilles til, at strafferammen på op til otte års fængsel i langt højere grad udnyttes i de grove tilfælde. Kilde: Borgerforslag.dk Vis mere Luk

Justitsminister vil hæve straf

Mandag udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse, hvor justitsminister Nick Hækkerup fortæller, at regeringen vil fremlægge et lovforslag om at hæve straffen med 50 procent for blandt andet uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Justitsminister Nick Hækkerup fortæller, at lovforslaget kun er første skridt på vejen i kampen for færre vanvidsbilister i Danmark. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Vi har desværre set helt forfærdelige episoder, hvor vanvittige personer slår folk ihjel med deres sindssyge kørsel. Det er dybt tragisk og illustrerer behovet for, at hammeren skal falde langt hårdere end i dag, siger Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Ikke godt nok

Jonas Lambæk Thestrup er overvældet og taknemmelig over den støtte borgerforslaget har fået, men han opfordrer fortsat borgere til at underskrive forslaget, som løber til januar, fordi han ikke mener, at justitsministeriets forslag straffer vanvidsbilister hårdt nok.

- Jeg er glad for, at der kommer noget konkret. Indtil videre har det været meget snak og ikke noget handling, men det er også et forsigtigt forslag, siger han.