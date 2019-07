Over 80 savnes efter forlis med migrantbåd ved Tunesien

En båd med over 80 migranter om bord er kæntret i farvandet ud for Tunesien.

Det siger den tunesiske kystvagt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der meldes, at fire personer er reddet, men en af dem er senere død af sine kvæstelser.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) siger torsdag aften, at de over 80 mennesker frygtes druknet.

- Status quo kan ikke fortsætte, siger Vincent Cochetel, UNHCR's særlige udsending for Middelhavet, i en erklæring.

- Ingen sætter livet og sin families liv på spil ved sådanne risikofyldte bådrejser, medmindre de føler, at de ikke har andre valg. Vi må give disse mennesker meningsfulde alternativer, som afholder dem fra at gå om bord i bådene, siger udsendingen.

Mongi Slim fra Røde Kors i Tunesien siger, at båden gik ned ud for byen Zarzis.

Nyhedsbureauet AP citerer de tunesiske migrantmyndigheder for, at der var 86 om bord.

Der er, skriver AP, tre overlevende. Resten savnes.

Der er tale om tre personer fra Mali. Manden, der er død, skal være fra Elfenbenskysten.

- Omkring 80 migranter frygtes omkommet. Der skal flere informationer til for at bekræfte, hvad der er sket og det faktiske antal savnede, sagde Flavio Di Giacomo, talsmand for Den Internationale Organisation for Migration (IOM), på Twitter tidligere torsdag.

Tilbage i maj omkom mindst 65 migranter, da deres båd forliste ud for Tunesien.

Båden var afsejlet fra Libyen og var på vej mod Europa med migranter, da den forliste.