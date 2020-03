Over åen efter vand til brand på sø-restaurant

Tankbiler kørte ti kilometer frem og ti kilometer tilbage under restaurantbrand få meter fra en af landets største søer

Med blot et par skridt hen til en af landets største søer skulle man tro, det var en smal sag at finde vand til at nedkæmpe branden i den velkendte restaurant Hotel Julsø, der i fredags nedbrændte ved foden af Himmelbjerget.

Men så enkelt var det langtfra. Tværtimod.

Mens brandfolk fra hele Midtjylland pøsede vand på, kørte tankvogne med blå blink i pendulfart mellem brandstedet og en mobil brandpumpe ved Ry Marina - også ved Julsø, men ti kilometer væk - for at hente slukningsvand. Et lille kvarters kørsel hver vej - 20 kilometer i alt.

- Indrømmet, det lyder lidt molboagtigt, men sådan var det, siger indsatsleder Johnny Damgård, Østjyllands Brandvæsen.

Mellem Hotel Julsø og søen af samme navn er der blot et par meter. Men dels var vejen i fredags spærret af brandbiler, og dels bruger man ikke længere mobile pumpevogne. - Vi bruger tankvogne i dag, lyder det fra Østjyllands Brandvæsen, som i stedet hentede slukningsvand ved Ry Marina. Også ved Julsø, men ti kilometer væk. Foto: Anita Graversen

Bruger tankvogne

- Et moderne brandberedskab trækker ikke rundt med pumpevogne som i gamle dage. Vi bruger tankvogne, hvis der ikke er tilgængelige brandhaner ved brandstedet, siger Johnny Damgård.

- Det lyder helt skørt. Hotellet ligger klos op ad Julsø, og alligevel kørte I to gange ti kilometer efter vand?

- Ja, korrekt. En af forklaringerne er så også, at nogle af brandkøretøjerne, der ankom som de første, stod sådan parkeret, at det var svært at komme forbi med en pumpe.

- Men faktum er, at de såkaldte slangetendere, som tidligere blev brugt til at suge vand op fra branddamme og vandløb, faktisk er udfaset. De findes stadig på nogle stationer rundt omkring, men de bliver ikke sendt ud, medmindre der bliver bedt om det.

- I mine 20 år som indsatsleder kan det tælles på én hånd, de gange det er sket, siger Johnny Damgård.

Undersøger brandårsag

Den 150 år gamle bygning var fortrinsvis bygget i træ. Selvom hoteldelen var nedlagt, var det de senere år et velbesøgt spisested med daglige anløb af Hjeljebådene i sommersæsonen.

Ejerne har endnu ikke besluttet, om Hotel Julsø skal genopføres. Politiet undersøger fortsat brandstedet for at finde en årsag til branden.

Ikonisk hotel overtændt: - Har det ad helvede til