Over et ton fødevarer beslaglagt

Fødevarerejseholdet beslaglagde onsdag over et ton fødevarer fra et ulovligt lager i Skive

Over et ton fødevarer blev onsdag beslaglagt fra et ulovligt lager i Skive midtby, efter Fødevarerejseholdet rykkede ud.

Det skriver TVMidtvest.

Fødevarerejseholdet havde fået et anonymt tip om et uregistreret fødevarelager i Skive, og det er ifølge reglerne ulovligt at opbevare fødevarer på et uregistreret lager.

Aktionen varede i syv timer ifølge TVMidtvest.

- Vi har ikke talt varerne endnu, men det er på den anden side af et ton Der var mange fødevarer. Alle mulige slags konserves, slik, oliven i spande og andre købmandsvarer, fortæller Henrik Larsen, der er tilsynsførende ved Fødevarerejseholdet, til TVMidtvest.



Fødevarerejseholdet har nu igangsat en efterforskning i et forsøg på at opklare, hvem der er ejeren af varerne.

- Vi har selvfølgelig en idé om, hvem ejeren er. Vi skal have fat i vedkommende og have ham til at sige, at det er hans varer. Det er en, vi kender, fastslår Henrik Larsen.

Udover de ulovligt opbevarede fødevarer fandt man også mus på lageret. Samtidig var fundet af fødevarer så stort, at Beredskabsstyrelsen måtte tilkaldes.