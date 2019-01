Overblik: Det ved vi om dødsulykken på Storebælt

Årets første officielle arbejdsdag havde dårligt nok taget sin begyndelse, før Danmark blev ramt af den værste togulykke i næsten 30 år.

Otte mennesker har mistet livet, og 16 personer blev såret som følge af ulykken, hvor en lastvognstrailer røg af et godstog og ramte et forbipasserende lyntog på den vestlige del af Storebæltsbroen onsdag klokken 7.35.

Odense Universitetshospital oplyser torsdag formiddag til Ekstra Bladet, at 14 af de sårede er blevet udskrevet, mens to endnu er indlagt. De ønsker ikke at komme med yderligere oplysninger om omfanget af personernes skader.

Ikke alle identificeret

Lyntoget var på vej fra Odense til Københavns Lufthavn, da det blev ramt, og toget bremsede efterfølgende hårdt op.

Politiet har endnu ikke offentliggjort nærmere oplysninger om de dræbte, ud over at der var tale om fem kvinder og tre mænd. Det skyldes blandt andet, at man har haft vanskeligt ved at identificere dem, og man var torsdag morgen kun 'ret sikker' på identiteten på fire af ofrene.

Klaus Larsen var med på toget: - Ligesom en katastrofefilm

Ingen af de ansatte fra DSB, der var om bord på toget, er kommet til skade.

Foto: Anthon Unger

Måtte køre trods blæst

Årsagen til ulykken er endnu ikke fastlagt. Både politiet og Havarikommissionen arbejder på at at fastlægge årsagen til ulykken.

Storebæltsbroen var i perioder onsdag morgen lukket for bilister på grund af kraftig vind, men vinden havde ikke en hastighed, der betød restriktioner for togtrafikken.

Uhyggelig ulykke: - Aldrig set en tilsvarende ulykke

Det var derfor helt efter bogen, at både lyntoget og godstoget kørte over broen i høj hastighed.

- Der var ikke en vind på vestbroen, som gjorde, at der var restriktioner på togdriften. Der var stor forskel på vindforholdene på vestbroen og østbroen. Biltrafikken var lukket på grund af vindforholdene på østbroen, lød det onsdag fra Kim Agersø Nielsen, Teknisk Chef hos Sund & Bælt, over for Ekstra Bladet.

Nu taler dybt berørt Margrethe om dødsulykken

Fakta: Danmarks værste togulykker Otte personer mistede onsdag morgen livet i en togulykke på Storebæltsbroen, da et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra et godstog, som kørte i den modsatte retning. Det er den værste togulykke på de danske jernbaner siden 1988. Læs om nogle af de værste togulykker her: * 7. november 2002 bliver en person dræbt og fem personer kvæstet, da to S-tog støder sammen på Holte Station. * 2. marts 2000 omkommer to lokomotivførere og en passager, da to regionaltog støder sammen ved den nedlagte station i Kølkær mellem Herning og Brande. * 1. maj 1997 støder to lokaltog på Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen sammen ved Firhøj sydøst for Gilleleje. To mennesker bliver dræbt, og omkring 20 kvæstes. * 18. januar 1993 støder et regionaltog sammen med et rangerende godstog en halv kilometer syd for Næstved Stadion. En passager og en DSB-funktionær bliver dræbt, og fire passagerer bliver kvæstet. * 28. december 1992 bliver en lokomotivfører dræbt, og to passagerer bliver lettere kvæstet, da nattoget fra Frederikshavn til København afspores i et sporskifte ved indkørslen til Roskilde Station. * 19. august 1991 bliver en 25-årig mand dræbt, og 70 personer kommer til skade, da et linje B-tog mod Holte på Dybbølsbro Station kolliderer med et linje C-tog mod Klampenborg. * 25. april 1988 bliver otte mennesker dræbt og 72 kvæstes ved en togulykke i Sorø, hvor et tog med høj hastighed kører af sporet. * 11. marts 1986 braser et godstog på vej fra København til Roskilde gennem blindsporets stopbom ved Hvidovre Station og styrter ned på Hvidovrevej. En person bliver dræbt. * 9. september 1983 kører et passagertog fra Frederikssund mod et modkørende materieltog ved Stenløse på Sjælland. Tre mennesker bliver dræbt, og 22 kvæstes. * 7. september 1973 kører et S-tog fra Hillerød ind i et holdende tog ved indkørslen til Østerport Station. To bliver dræbt og 23 kvæstet. * 24. marts 1971 støder et S-tog sammen med løbske godsvogne mellem Birkerød og Allerød, hvorved en person bliver dræbt og fem såret. * 10. august 1967 kører lyntoget "Nordjyden" op i det holdende lyntog "Sydvestjyden" uden for Odense. 11 bliver dræbt og 47 kvæstet. * 1. november 1919 ved Vigerslev kører et eksprestog fra Korsør med voldsom kraft ind i de fem bageste vogne på et tog fra Kalundborg, der holder stille på grund af en nødbremsning, fordi et barn har åbnet døren og er faldet ud på skinnerne. 40 personer mister livet, og knap 30 personer bliver hårdt kvæstet. * 26. juli 1913 omkommer 15 personer, da toget "Emigranten" afsporer på vej mod Esbjerg kort efter at have passeret Bramminge (i dag Bramming) station. * 11. juli 1897 holder et forsinket lokaltog om aftenen på Gentofte Station klar til afgang. Det når dog ikke at forlade stationen, før et specialtog brager ind i det og kvaser de fire bageste vogne. 32 bliver dræbt umiddelbart, og otte dør senere af deres skader. 132 bliver derudover kvæstet. Kilder: Ritzau, DSB og Gentofte Kommune. Vis mere Luk

Vil ikke konkludere noget

Godstoget, der var involveret i ulykken, kørte blandt andet med kasser med tomme Carlsberg-øl. Billeder viste efterfølgende, hvordan presenninger ved kasserne var blevet flået op.

Foto: Anthon Unger

Hos Deutsche Bahn Scandinavia, hvis godstog var involveret i ulykken, afventer man også nærmere undersøgelser, før man konkluderer noget om ulykken.

- Vi kan se, der er store skader på godstogets vogne og presenninger, men hvad der har forårsaget ulykken, må undersøgelser slå fast hen over de næste dage og uger, sagde Jan Wildau, vice president for corporate affairs, onsdag til Ekstra Bladet.

Derfor fik øl-toget lov til at køre over broen

Carlsberg efter ulykke: Vi er dybt berørte

Hverken politiet eller Havarikommissionen kan endnu komme med nogen bud på, hvad der var skyld i ulykken. De har således afvist at komme med foreløbige konklusioner.

- Vi har indledt undersøgelsen og er ved at indsamle data og fakta. Det er som at samle et puslespil for at slå fast, hvad der er sket, og hvad man kan gøre for at forhindre, at sådan noget sker igen, lød det onsdag fra Bo Haaning fra Havarikommissionen.

Klokken 8 torsdag morgen holdt Fyns Politi pressemøde omkring sagen. Se eller gense det her. Video: Ritzau

Fyns Politi revser danskerne: - Det er SÅ MEGET ikke i orden

Efter ulykken oprettede politiet et krisecenter i Nyborg, hvor man samlede passagerer, der havde været om bord på toget. Det midlertidige krisecenter blev dog lukket igen ved middagstid onsdag.

Togtrafikken over broen har siden ulykken været indstillet, men torsdag formiddag begynder togene atter at køre over broen i et enkelt spor. Der vil derfor stadig være større forsinkelser på togtrafik over Storebælt.