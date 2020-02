Overfald: 'Jeg skulle smide tøjet og blev slået med min livrem'

Fem unge i alderen 16-20 år stod mandag tiltalt i Retten i Glostrup, anklaget for et groft røverisk overfald på en 42-årig mand, der var på vej hjem med S-toget om natten den 26. oktober sidste år.

De tiltalte nægter sig alle skyldige.

I følge anklageren blev offeret chikaneret og truet af en gruppe unge i S-toget. Han valgte derfor at skifte togvogn, men endte med at stå af på Brøndby Strand Station. De unge fra toget stod så også af, og kort efter blev den 42-årige overfaldet cirka kl. 03.15 på en p-plads syd for stationen.



Blev slået med bælte

I følge eget udsagn blev offeret på parkeringspladsen nær Brøndby Station tvunget til at tage tøjet af, hvorefter han blev tæsket.

- Den person, der virkede som bossen, sagde jeg skulle tage alt mit tøj af. Han ville have alle mine ejendele. Det var min jakke mine bukser, livrem og sko. Jeg blev derefter slået over benene med min livrem, sagde offeret, da han vidnede i retten.

Han fik derefter også spark og knytnæveslag.

- Jeg fik flere og flere slag, og under forløbet fik jeg brækket min næse, så blodet flød. Det lykkedes mig til sidst at løbe, men jeg aner ikke hvilken retning. Jeg havde også fået slået nogle tænder ud, forklarede manden, der er udlænding, men bor og arbejder i Danmark. Han var i retten bistået af en tolk.

Offeret fik efter overfaldet 12 kroner af en fremmed til toget hjem og blev senere kørt på hospitalet. Han havde efter overfaldet fået røvet hans jakke, bukser, sko og mobiltelefon, nøgler, kreditkort og rejsekort.

Senere på natten prøvede en af de nu tiltalte unge at bruge offerets rejsekort. Han siger dog i retten, at han ved et tilfælde havde fundet kortet.

Mangler en sjette person

Flere af de unge erkender, at de har haft en kontakt med manden i toget, og hævdede blandt andet, at han var ude efter stoffer, hvilket offeret pure benægtede i retten. De unge nægter dog, at de har overfaldet manden efterfølgende.

Ifølge offeret selv var der i alt seks personer, der var med til at omringe og overfalde ham på parkeringspladsen ved Brøndby Station.

De fem tiltalte, der alle har udenlandske navne, men talte fejlfrit dansk, havde mørkt hår, og de fleste var iført joggingtøj. De er varetægtsfængslet i sagen og en af dem diskuterede højlydt med en kvindelig politibetjent, da hun påpegede, at de tiltalte ikke måtte tale med hinanden i retslokalet.

Flere af de unge benægtede at kende hinanden under afhøringerne af dem i retten i dag.

Sagen fortsætter den kommende tid med dom senere.