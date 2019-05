Overfald på kvinde: Politiet søger vidner

Kvinden endte fredag aften i et håndgemæng ved et stisystem i Aalborg

En kvinde blev overfaldet i Aalborg fredag aften.

Overfaldet skete ved et stisystem omkring en sø ved Mølholmsvej og Løvstikkervej.

Det fortæller Poul Fastergaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Kvinden blev overfaldet, og der opstod et håndgemæng. En tredje person var ude at lufte sin hund, som begyndte at gø. Hundens gøen formodentlig gerningsmanden eller gerningsmændene til at flygte fra stedet, oplyser han.

- Vi ved ikke, hvad der var intentionen bag overfaldet. Om det var røveri eller voldtægt, det kan vi ikke sige.

Søger vidner

Kvinden var naturligvis rystet efter episoden, men havde hverken fået stjålet noget eller fået nogen fysiske skader.

Den unge kvinde har anmeldt episoden til politiet, som nu prøver at finde gerningsmanden eller gerningsmændene.

- Vi søger vidner, der var i området omkring søen i tidsrummet 2130-2300, fortæller Poul Fastergaard.

- Hvis man har set nogle personer eller den unge kvinde, så vil vi gerne høre fra jer.

Hvis man har oplysninger, kan man ringe til Politiet på 114.