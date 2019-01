Overfaldet med kniv og lægtehammer: Offer påkørte gerningskvinde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Gerningskvinden til et mystisk overfald på en 23-årig kvinde med kniv og lægtehammer fredag eftermiddag i den lille by Sandved vest for Næstved er stadig på fri fod. Det oplyser vagtchef i Sydsjællands- og Lolland Falsters politi, Søren Østervig.

Offeret sad i sin parkerede bil i en indkørsel på Ahornvej, da gerningskvinden kom gående ud fra husets baghave med en pose i hånden, hvilket fik offeret til at spørge, hvad hun lavede.

Men i stedet for at svare tog gerningskvinden en kniv frem og stak ud efter den 23-årige gennem bilens vindue. Hun værgede for sig ved at tage hænderne op foran sig og fik ved derved et 1,5 centimeter dybt knivstik i den ene hånd og nogle afværgeskader, som medførte et så voldsomt blodtab, at hun ifølge lægerne på Slagelse Sygehus var kortvarigt i livsfare.

Det skrækslagne offer fik dog kørt sig selv fra stedet og tilkaldt politiet.

- Hun kører væk og rammer på en eller anden måde også gerningskvinden for at køre derfra, siger vagtchefen.

Det er uvist, om gerningskvinden, der formodes at være stukket af til fods, er kommet til skade ved påkørslen.

- Har forurettede kunnet genkende hende?

- Nej, der er ikke oplysninger om noget, der rigtig kan lede os på sporet, siger vagtchefen, der fortæller, at offeret skal genafhøres lørdag eftermiddag.

- Vi sætter flere efterforskere på den hen over eftermiddagen, og så må vi se, hvad det måtte give, siger han.

Ved angrebet med kniven, tabte gerningskvinden kniven ind gennem bilvinduet, så den er i politiets varetægt og kan undersøges for tekniske spor. Efter knivangrebet tog gerningskvinden en lægtehammer, som hun brugte til at slå mod forruden af bilen. Den har politiet ikke.

Det er uvist, hvad kvinden lavede på stedet. Der er ikke umiddelbart tegn på, at der er forsøgt indbrud på adressen eller andre adresser i området. Politiet vil gerne høre fra folk i lokalsamfundet, der måtte have oplysninger i sagen.

Ifølge signalementet er kvinden mellem 20 og 25 år, omkring 160 til 170 centimeter høj, dansk af udseende og iført sort hue, sort vinterjakke og sorte bukser.

Ifølge vagtchefen var det ikke den forurettedes egen indkørsel, hun holdt parkeret i. Men han formoder, at den forurettede har haft et kendskab til huset eller dets beboere, siden hun spurgte ind til kvindens færden.