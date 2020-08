Overfaldet på åben gade: - Formentlig med et jernrør

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand er mandag eftermiddag blevet overfaldet på Stengårdsvej i Esbjerg, og Sydjyllands Politi søger nu vidner.

- Vi får en anmeldelse om, at en mand er overfaldet. Formentlig med et jernrør, og så sender vi politiet derud.

- Patruljen kan konstatere, at han har nogle skader. Og det forlyder, at han er blevet overfaldet, siger Bjørn Pedersen.

Men manden selv ønskede ikke at hjælpe politiet, efter de havde modtaget anmeldelsen omkring klokken 16.45:

- Han vil ikke hjælpe med opklaringen.

- Men vi føler en trang til at efterforske sagen for at se, om der er noget vi kan få stanset, siger han.

Politiet søger derfor vidner. De kan henvende sig på 114.