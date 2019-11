Overfaldet på torv: En alvorligt kvæstet

En 39-årig mand blev i nat alvorligt kvæstet i forbindelse med et overfald på Torvet i Rønne, skriver Bornholms Politi i deres døgnrapport:

'Kl. 02.28 modtog Bornholms Politi en anmeldelse om, at der havde været slagsmål på Store Torv i Rønne.

Da patruljen kom til stedet, fandt man en 39-årig mand liggende hårdt kvæstet efter slag og spark i hovedet.

Han blev bragt til hospitalet og er udenfor livsfare.

Et vidne kunne hjælpe med signalement på gerningsmændene og 4 unge mænd sidder nu anholdt', lyder det i døgnrapporten.

Overfor Ekstra Bladet uddyber efterforskningsleder, Henrik Skov, sagen:

- Det er ikke meget jeg kan sige endnu. Vi arbejder fortsat fortsat på at danne os et overblik. Jeg har intet omkring et muligt motiv.

- I forhold til de anholdte undersøger vi lige nu, om de alle skal fremstilles i grundlovsforhør, siger efterforskningslederen.