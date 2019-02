Overfaldt ansat i Netto: 51-årig med smitsom leverbetændelse anholdt

En Netto-ansat blev fredag aften overfaldet med knytnæveslag i ansigtet, efter at en 51-årig kunde havde set sig sur på den pågældende.

Det skriver fyens.dk.

Episoden fandt sted ved 21-tiden, efter at den 51-årige først var blevet smidt ud af butikken på Roersvej i Odense. Den 51-årige nåede imidlertid aldrig så langt, før han fulgte efter en ansat om bag kassen.

Her overfaldt manden den ansatte og forsøgte flere gange at slå vedkommende i ansigtet.

Fyns Politi oplyser til fyens.dk, at gerningsmanden har smitsom leverbetændelse og flere gamle, åbne sår på hænderne.

Det gør sagen for den Netto-ansatte ekstra uheldig, fordi den ansatte pådrog sig flere flænger og sår.

Årsagen til, at manden i første omgang blev smidt ud af forretningen, var, at han havde brokket sig over, at pesonalet på stedet gjorde rent.

Den 51-årige blev løsladt igen lørdag formiddag. </p>