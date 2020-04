Overfaldt offer med kniv, hammer og bil

Han stak sit 19-årige offer adskillige gange med en kniv, slog ham adskillige gange med en hammer og kørte ind i ham med en bil to gange.

Sådan lød sigtelsen mod en 51-årig mand, da han lørdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i retten i Aarhus. Det oplyser anklager Jesper Rubow til Ekstra Bladet.

Manden er sigtet for drabsforsøg. I retten erkendte han de faktiske omstændigheder ved det brutale overfald, der fandt sted ved en tankstation i Odder fredag eftermiddag. Han nægter dog, at der skulle være tale om drabsforsøg og vil kun erkende grov vold.

Kunstigt koma

Detaljerne omkring overfaldet og hvad der ledte op til det, må offentligheden pt. ikke få indblik i, for efter sigtelsen var blevet læst op valgte dommeren at lukke dørene.

Politiet har tidligere oplyst, at de fik anmeldelsen om overfaldet fredag eftermiddagen lidt efter klokken 14, og et kvarter senere blev den 51-årige anholdt på en adresse i nærheden af tankstationen. Hvordan han kender den 19-årige, vil politiet ikke sige.

Efter overfaldet var den 19-årige i kritisk tilstand. Meldingen fra vagtchef Peter Tholstrup lørdag morgen var, at lægerne har lagt den unge mand i kunstigt koma, og planen er at forsøge at vække ham senere på dagen.

Den 51-årige blev ved grundlovsforhøret fængslet i foreløbig fire uger.