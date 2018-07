Overhalede politiet med 100 km/t... på en knallert

En 19-årig endte med at vælte, da han i weekenden overhalede politiet med 100 kilometer i timen på en knallert

Politiet i Nordjylland blev søndag aften overhalet af en 19-årig knallertkører. Og ikke nok med, at han overhalede politiet i en 50 kilometerszone - han gjorde det også med 100 kilometer i timen på en knallert.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten, hvor ordensmagten formulerer det således:

'Det der med at bremse med 100km/t på en knallert, der oprindeligt kun skal kunne ramme 35km/t, er dog ikke ligetil. Noget, som den 19-årige knallertfører også fandt ud af, da han ikke kunne bremse i et sving og ramte ind i et levende hegn.'

'Han kom ikke noget til, men betjentene kunne give ham en sigtelse for at køre på en ulovlig knallert uden nogen forsikring,' skriver politiet.