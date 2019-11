Overhaler politiet med over 200 km/t: - Hovedløst

Med mere end 200 kilometer i timen bragede en motorcyklist afsted af Svendborgmotorvejen en septemberdag i 2017.

Hvad fartbøllen formentlig ikke vidste var, at han overhalede en af politiets videovogne, og at de filmede.

- Bilen kører patrulje på motorvejen, og uden om os kommer en raket flyvende. Og det er vitterligt en raket, fortæller politiassistent Christian Berthelsen i programmet 'Fanget på politiets kamera'.

Betjentene i videobilen havde dog set motorcyklisten i bakspejlet.

- Han er allerede klar til at indlede en hastighedskontrol, når den passerer med denne her høje hastighed, siger politiassistent Steen Erik Hansen.

Se også: Kæmpe bøde: Kørte for stærkt i stjålet bil påvirket af narko

Kæmper for at følge med

Betjentene kommer dog på glat is, fordi motorcyklen har så meget fart på, at den er lige ved at forsvinde.

- Motorcykler, særligt sportsmaskiner, der kører ekstremt hurtigt, kan vi i videobilen have meget svært ved at følge med. De accelererer hurtigt, og de forsvinder hurtigt ud i horisonten, så der skal arbejdes for at komme op og finde motorcyklen og få afsluttet målingen.

Og arbejdet bliver der. På optagelsen kan man se, hvordan videobilen på et tidspunkt er helt oppe at ramme 236 kilometer i timen, da de jagter motorcyklen.

Se også: Kæmpe bøde: Kørte for stærkt i stjålet bil påvirket af narko

Uansvarlig kørsel

Hos Rådet for Sikker Trafik vækker motorcyklistens fart forargelse.

- En motorcyklist, der vælger at køre +200 kilometer i timen på en motorvej, er en, der må anses for at køre noget hovedløst og tilsidesætte alle andres ve og vel, fordi man synes, at nu er man ude på sit legetøj og have det sjovt, konstaterer specialkonsulent Jesper Hemmingsen.

Om det lykkedes at indhente motorcyklisten kan ses i 'Fanget på politiets kamera' tirsdag klokken 20 på Kanal 5.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Under en opgave i Aarhus oplevede politiet en bilist, er overhalede indenom i nødsporet med 200 km/t. Video: Discovery Networks Danmark.