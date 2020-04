Overlæge Karsten Bech død med coronavirus

Den kendte overlæge og tidligere sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed Karsten Bech er død med coronavirus. Han blev 64 år gammel

64-årige Karsten Bech er død med coronavirus.

Det bekræfter hans bror Klaus Bech over for Avisen Danmark, der er en del af Jysk Fynske Medier.

Karsten Bech har tidligere været sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, tidligere overlæge på Sygehus Sønderjylland læge på Odense Universitetshospital.

Den nu afdøde overlæge kom for tre uger siden hjem fra en ferie i Florida sammen. Det er efter sigende her, at parret er blevet smittet.

Derfor gik de begge i isolation i eget hjem. Konen blev rask, men Karsten Bechs sygdomsforløb udviklede sig kritisk. Derfor blev han først indlagt på Herlev Hospital og senere Rigshospital.

Desværre stod hans liv ikke til at redde.

- Vi troede på, at det gik den rigtige vej, men det gjorde det desværre ikke, siger Klaus Bech til Avisen Danmark

Karsten Bech er en af 104 danskere, der er død med sygdommen. Det er uvist, om den tidligere overlæge havde andre lidelser end coronavirus.

