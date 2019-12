Overlæge: Nytårsraketter kan slå ihjel

Jørgen Villumsen er som professor og overlæge på Rigshospitalets øjenklinik en af landets førende eksperter i at behandle alvorlige kropsskader efter ulykker med nytårsraketter, bomberør og kanonslag.

Han advarer om, at raketter affyret vandret ikke alene kan forårsage uoprettelige øjenskader. Følgerne kan i værste fald være fatale.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det har potentiale til at slå et menneske ihjel, hvis man vender en af de kraftige nytårsraketter om, affyrer den og bliver ramt i ansigtet, siger Jørgen Villumsen.

Unge uromageres fyrværkeri-kampe i København har flere aftener i træk udløst massive udrykninger af politifolk og en ophedet debat om brug af nytårsfyrværkeri . Foto: Kenneth Meyer

Ofrenes syn er i fare

Den kendte professor og kirurg har igennem årene set flere skader med raketter, der tilfældigt eller med vilje bliver affyret vandret og med høj hastighed.

- Folk når typisk ikke at reagere, og rammer de et øje, så er man typisk helt uforberedt. Mange føler måske, at afstanden er sikker, men kommer en raket farende vandret med måske 20-30 meters afstand, så risikerer den ramte at få en meget alvorlig øjenskader, og i den situation er chancerne for at bevare synet ikke store, siger Jørgen Villumsen.

Lufttrykket kan også udløse skader. Jørgen Villumsen husker en sag med en pige, der fornuftigt nok havde beskyttelsesbriller, men blev ramt direkte med en raket mod det ene øje. Hun fik en meget alvorlig øjenskade.

Jørgen Villumsen forklarer, at raketter affyret vandret på op til 20-30 meters afstand kan være særdeles farlige, hvis de rammer et menneske. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skaderne er frygtelige

- Eksploderer en raket i ansigtet på én, kan skaderne også være alvorlige. Så er det ikke bare hastigheden, der er et problem, men så har man også trykbølgen og varmeeffekten, som kan give frygtelige skader, anfører professoren.

Han minder om, at øjnene er følsomme og svære at lappe sammen - især hvis der er tale om en knusnings-læssion med efterfølgende ar-dannelse.

Jørgen Villumsen forklarer, at de fleste raketter har en rækkevidde på op til 100 meter, men at det i større bymiljøer er svært at opnå den afstand.

- Selv på en afstand på 20-30 meter er de meget farlige, lyder hans vurdering.

Jørgen Villumsen opfatter det 'som et mirakel', at hans klinik over middag 27. december endnu ikke havde behandlet en eneste skade som følge af julens fyrværkeri-uroligheder i København.

Jørgen Villumsen, professor og overlæge på Rigshospitalets øjenklinik, oplyser, at øjenskader forårsaget af bomberør eller vandret affyrede nytårsraketter kan være meget svære at reparere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

