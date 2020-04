Overlæge om konedrabssag: Stump vold, spark og knytnæveslag

Retten i Roskilde (Ekstra Bladet): Liget af en 34-årig midtsjællandsk mor til tre børn, der i oktober 2018 døde efter at være hasteindlagt på Rigshospitalets traumecenter var præget af omfattende ydre og indre kvæstelser, som med en eksperts ord 'meget vel' kunne være resultater af stump vold, fastholdelser, slag, tramp og spark.

Det afslørede Christina Jacobsen, overlæge og vicestatsobducent i Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut, da hun i går i retten satte ord på obduktionen af ofrets lig i den makabre drabssag.

- Hun er død af en kombination af forskellige ting. Men havde hun ikke haft de læsioner, var hun ikke død. De læsioner hun har haft gennem tiden gav grobund for de organsvigt, de infektioner, den iltmangel, den svækkelse af hjerteklappen og den choktilstand i kroppen, der udløste hendes død, sagde retspatalogen.

Retsprocessen om drabet på den 34-årige mor til tre børn, hvoraf den yngste er fem år, bliver behandlet som en nævningesag i Retten i Roskilde. Der ventes dom inden månedens udgang. Foto: Olivia Loftlund

Op til påske er drabssagen blevet rullet op for dommere og nævninge i retssal 1 i Roskilde og fortsætter nu.

Mange års mishandling

Den voldelige mishandling udspillede sig angiveligt dagligt i to måneder frem til den hårdt kvæstede, etnisk danske kvindes død dagen efter den dengang 17-årige datters desperate 112-opkald fra familiens parcelhus.

Kvindens ægtefælle er tiltalt for at have dræbt sin fem år yngre kone med, hvad der i anklageskriftet beskrives som rå og gentagen vold.

Dødsfaldet var efter datterens og anklager Rune Rydiks opfattelse afslutningen på mange års vold fra den nu tiltalte pakistaners side.

De forulempelser, han er tiltalt for, skal være udført gennem 15 år på adresser i København, Pakistan og Midtsjælland. Han har angiveligt brugt knytnæveslag og slagvåben som baseball-bat og bagsiden af en økse i en del af afstraffelserne.

På et tidspunkt blev den yngre kvindes ene øre revet af, og i de sidste uger af sit liv var hun ifølge sine to ældste børns vidneudsagn ude af stand til at gå selv.

Stump vold, slag og spark

Retspatalog Christina Jacobsen tog i sit vidneudsagn udgangspunkt i obduktionsrapportens fem sider lange konklusion.

Den fremstår som et rædselskabinet af omfattende friske og op til flere år gamle kvæstelser fra den yngre kvindes isse, øjne, mund, ansigt, ører, halsregion, over store dele af overkroppen, indre organer, arm, ben og hænder og ned til fodballerne.

Christina Jacobsen anser det for 'meget usandsynligt', at den 34-årige kvinde kan være død som følge af brud, sår og blødninger efter udøvelse af kampsporten MMA. Der er heller ikke spor af en hjertesygdom, som kunne være dødbringende.

Den tiltaltes forsvarer, Michael Juul Eriksen, ventes i sin procedure at gribe fat i den mulighed, at kvinden dyrkede kampsport og pådrog sig omfattende kvæstelser i den forbindelse.

Overfor Ekstra Bladet afviser kvindens børn, at hun på noget tidspunkt har dyrket kampsporten MMA.

Der ventes at falde dom i nævningesagen inden månedens udgang.

Farfar måtte ikke se barnebarn: Vi var uønskede

Ofrets farfar afgav tirsdag formiddag vidneforklaringen i drabssagen. Han så sidst sin søns datter omkring 2009. Derefter afskar den unge kvindes mand kontakten til hendes familie. Foto: Jonas Olufson

'Glad, sund og kreativ'.

Med de ord beskrev den nu afdøde 34-årige kvindes farfar tirsdag i Retten i Roskilde sin søns datter, før hun som teenager mødte den pakistaner, der nu er tiltalt for at have tæsket hende til døde.

Kort efter parrets møde blev hun mor, konverterede til islam og giftede sig med den nu 39-årige mand.

Samtidig lukkede han helt af for den unge kvindes danske familie, lød farfarens forklaring. Kvindens farfar var sidst i kontakt med hende og de tre oldebørn omkring 2009.

- Vi kom ellers altid hos hinanden. Men nu var vi af en eller anden grund uønskede. Nu havde han fået en dejlig kone. Det var det. Vi havde ellers altid haft det fantastisk sammen i vores familie, fortalte farfaren, som drev flere forretninger i København, før han gik på pension.

Kold skulder til familie

Kvindens mor har tidligere bekræftet, at manden ikke ville have noget med sin kones familie at gøre.

Hendes farfar forklarede, at han og hans hustru prøvede at opsøge familien, da parres nu 18-årige pige havde et års fødselsdag.

- Vi kom med en fin kjole til datteren. Det var i hans forældres butik. De ringede et sted hen og fik at vide, at de ikke skulle tage imod vores gave. Det var en mærkelig fornemmelse.

Det sidste møde med barnebarnet og hendes børn var på Nørrebro i 2009. Her afleverede farfaren en arv til hende efter sin afdøde søn. Senere samme år lagde han mærke til, at barnebarnet var forslået i ansigtet under et tilfældigt møde.

- Hun sagde, at hun var rendt ind i en dør, husker farfaren.

Den afdøde kvindes mor har tidligere forklaret, at hun tidligt i forholdet fandt ud af, at hendes datters mand var voldelig. Hun forsøgte at overtale hende til at forlade ham. Det lykkedes ikke.