Overlevede mirakuløst: Styrter efter vovet flystunt

Både pilot og passager slap med livet i behold, da de styrtede ned i et svævefly 30. april sidste år i Żernica Wyżna i det sydlige Polen.

Det oplyser Polens havarikommission for fly på sin hjemmeside.

Hele episoden er blevet filmet fra et kamera, der var monteret på svæveflyets højre vinge, og den episode er netop blevet offentliggjort af havarikommissionen.

På videoen kan man se, hvordan flyet stryger hen over jorden i lav højde og gør klar til at lande. Men inden det når så langt, rammer det et træ med venstre vinge, og herfra går det helt galt.

Flyet ender med næsen i jorden, og selvom styrtet ser særdeles voldsomt ud, overlevede både pilot og passager.

I havarikommissionens rapport fremgår det, at passageren fik alvorlige skader, mens piloten slap fra flystyrtet med lette skader, til trods for at cockpittet blev knust, da flyet styrtede.

Rapporten konkluderer, at piloten havde alle de kvalifikationer, der var påkrævet for at måtte flyve i svæveflyet, samt at der ikke var noget i vejen med flyet.

Derimod gik det formentlig galt, fordi piloten havde udført tricks med flyet, mens de var under 300 meter over jorden, samt fordi piloten forsøgte at dreje ind på landingsbanen ved for lav højde og for høj fart.

