Overlever mirakuløst vanvidsuheld

Det er aldrig en god idé at drikke alkohol og efterfølgende sætte sig bag rettet. Somme tider kan nemlig det ende med at gå grueligt galt.

Dette var angiveligt tilfældet for en 41-årig mand i Polen, da han påskesøndag havde lidt for meget fart på og mistede herredømmet over sin bil.

Manden bragede ind i en rundkørsel i sin Suzuki Swift, da han var ude og køre en tur. Men her stoppede ulykken ikke for bilisten. For få sekunder efter, at bilen havde ramt det yderste af rundkørslen, fortsatte bilen op i luften i en blød bue. Til sidst ramte bilen ind i en bygning og landede på jorden.

Det lokale politi har delt et billede af bilen efter uheldet, hvor de også fortæller om omstændighederne. Her skriver de blandt andet, at føreren lugtede af alkohol.

Ukendt tilstand

Efter det voldsomme uheld måtte manden skæres fri fra bilen af brandmænd, og efterfølgende blev han fragtet til et nærliggende hospital. Det vides endnu ikke, hvordan den 41-årige mands tilstand er.

Du kan se det alvorlige uheld i klippet ovenfor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Også i den britiske by Peterborough havde en bilist lidt for meget fart på og kørte galt i 2019. Video: Dashcam