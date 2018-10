Overlever på mirakuløs vis: Væltet træ smadrer bil

To personer var skræmmende tæt på at miste livet, da et uvejr fik et træ til at vælte ned i deres bil

Under et voldsomt uvejr udfordrede to mænd ufrivilligt skæbnen. De overlevede nemlig med nød og næppe, da et træ væltede ned i deres bil nær Umargaon i Valsad-distriktet i indiske Gujarat.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP siger politiet, at de to mænd kom kørende, da det enorme træ ud af det blå væltede ned og landede midt i deres bil.

Folk, der overværede ulykken fortæller ifølge AP, at folk kom ilende til stedet for at hjælpe de sårede og bringe dem på hospitalet.

Udover træet, det nær havde taget livet af de to mænd, er mange andre træer væltet i Valsad-distriktet de foregårende dage. Det skyldes ekstrem regn.

Se den dramatiske ulykke i videoen ovenfor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------