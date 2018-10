Overraskede naboer: Brittas mand døde på operationsbordet - gjorde han ikke?

Ekstra Bladet er taget til Sydafrika for at følge i fodsporene på svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen. I Sydafrika har man en helt anden ide om, hvor Britta fik sine penge fra

PHALABORWA, SYDAFRIKA (Ekstra Bladet): I udkanten af den verdensberømte safaripark Kruger National Park på grænsen mellem Sydafrika og Mosambique har den svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen og hendes søn investeret millioner af kroner i lækre safarilodges. Det kunne Ekstra Bladet torsdag afsløre.

Men da Ekstra Bladets udsendte ved selvsyn ville se nærmere på de to store villaer, der muligvis er finansieret af en brøkdel af de mere end 111 millioner skattekroner, som Anna Britta Troelsgaard Nielsen beskyldes for at have svindlet Socialstyrelsen for, blev vi mødt med pure afvisninger.

- Hvis I ikke forsvinder, tilkalder jeg sikkerhedsvagten. Jeg har ikke set Britta her i omkring et år, og jeg talte sidst med hendes søn for tre måneder siden, lød det afvisende fra havemanden ved villaen i det indhegnede lodgeområde, der også går under navnet Dannevirke.

'Pas på krokodillerne'

Ved den anden villa i det indhegnede naturområde Thula Bush Estate små tusind meter fra Dannevirke lykkedes det heller ikke Ekstra Bladets udsendte at komme tættere på villaen.

Her blev vi afvist af en stor port med ildevarslende skilte 'pas på krokodillerne' og 'adgang på egen risiko'.

Pas på krokodillerne, lyder advarslen på porten foran Thula Bush Estate. Bag porten gemmer en eksklusiv villa sig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Troede pengene stammede fra søgsmål

Hos naboerne i området er man forfærdede over nyheden om, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen er hovedmistænkt i den enorme svindelsag i Danmark.

- Hernede gik historien på, at hun havde fået sin formue, efter hendes mand døde. Ifølge historien døde han på operationsbordet og familien sagsøgte efterfølgende hospitalet og fik derved sin formue, siger en nabo, der ikke ønsker sit navn frem.

En anden kvindelig beboer i området fortæller, at nyheden kom som et chok.

- Jeg har mødt hende flere gange. Hende og sønnen har haft huset hernede siden 2006 eller 2007. Der har aldrig været noget.

Efterlyste Britta Nielsen har sendt millioner af kroner til Sydafrika, hvor hun sammen med familien har flere safari-ejendomme lige op ad Kruger National Park. Foto: Privat

Ingen af beboerne, Ekstra Bladet har talt med, har set Britta Nielsen eller hendes søn i området i månedsvis.

De var ellers nogen, man lagde mærke til, når de kom i den sorte Landrover.

- Det var en voldsomt imponerende bil, siger naboen.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er internationalt efterlyst af Interpol.