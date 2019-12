Overrasket af snestorm: 50 biler i sammenstød på motorvej

En snestorm udløste et gigantisk harmonikasammenstød på en motorvej i USA

Det startede med et par lastbiler, men udviklede sig til et harmonikasammenstød af dimensioner, da mere end 50 køretøjer kørte galt under en pludseligt opstået snestorm i USA.

Uheldet skete mandag morgen på en motorvej uden for Des Moines i Iowa.

Det skriver CNN og Bloomberg.

På trods af uheldets omfang kom kun en enkelt person alvorligt til skade, men ifølge Alex Dinkla, der arbejder for trafikmyndigheden i Iowa, var motorvejen spærret i timevis.

Og uheldet er ikke en enestående episode, for voldsomme snestorme har hærget det nordøstlige USA i de seneste to uger.

I alt har ti personer mistet livet som følge af snestormene.

Snestormene har ramt hele det nordøstlige USA. Her er det i Massachusetts på østkysten. Foto: Joseph Prezioso/AFP/Ritzau Scanpix.

Sidste vinter ramte en historisk kulde i USA, og det ga dels undtagelsestilstand med også en række overraskende naturfænomerner. Blandt andet kunne man pludselig se Lake Michigan i Chicago ryge. Video: AP.

