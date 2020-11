Overså vigepligt: Letbanen ramte bil i usikret overkørsel

Havarikommissionen mener, at bilisten ikke overholdt sin vigepligt

Et tog fra Aarhus Letbane ramte en varebil i en usikret overkørsel, da bilen kørte lige ud foran toget på en grusvej fra Aarhusvej i Odder. Den 35-årige fører blev hårdt kvæstet, da toget ramte varebilen i højre side, og bilen snurrede rundt om sig selv og endte på en mark.

Ulykken skete 5. marts i år kl. 12.08, og nu har Havarikommissionens jernbaneenhed offentliggjort en rapport om ulykken.

Konklusionen er, at den usikrede overkørsel på grusvejen var afmærket tydeligt bortset fra et par småfejl ved skiltningen, men at føreren af varebilen ikke overholdt sin vigepligt.

Da letbanetoget nærmede sig overkørslen, skulle letbaneføreren give signal med hornet, da han passerede et ’Giv Agt’-skilt ved sporet, og han trykkede på tyfonen i tre-fire sekunder.

Ulykke fanget på kamera

Men på optagelser fra togets frontkamera ses, at varebilen kom fra venstre med god fart og kørte ud foran toget uden at sænke farten.

Letbaneføreren kunne se, at bilisten ikke kunne nå at stoppe, så han farebremsede toget, men en kollision kunne ikke undgås.

Ulykken skete i overkørsel 63, hvor letbanen krydses af en grusvej, der fører fra Aarhusvej til en ejendom på den østlige siden af letbanen. Toget kørte 62 km/t, da det ramte bilen. Toget stoppede 90 meter efter påkørslen.

Efter de indledende undersøgelser har Havarikommissionen nu sluttet efterforskningen, fordi yderligere undersøgelser ikke vil afdække forhold af betydning for jernbanesikkerheden eller føre til anbefalinger af forbedringer.