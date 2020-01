Oversergent dømt for vold mod kollega og misbrug af kreditkort

En nu 41-årig oversergent er torsdag blevet idømt 30 dages betinget fængsel for blandt andet vold mod en kollega på en tjenesterejse i USA.

Det fortæller auditør Claus Risbjerg, efter at dommen er faldet torsdag eftermiddag ved byretten i Aalborg.

Oversergenten er også dømt for at have brugt sit tjenstligt udleverede kreditkort til privat brug på en tjenesterejse.

Han var tiltalt for tre tilfælde af såkaldt grov pligtforsømmelse, men blev kun dømt skyldig i det ene beløb på godt 12.000 kroner.

Manden er også dømt for at have forstyrret den offentlige orden - ligeledes under en tjenesterejse i USA.

Det skete, da han på en restaurant i Florida omkring midnatstid den 19. januar 2019 væltede et bord, så glas og flasker faldt på gulvet.

Det var samme aften, at manden ifølge dommen udøvede vold mod sin kollega ved at give vedkommende en skalle.

Ud over betinget fængsel modtog den 41-årige oversergent også en dom på 40 timers samfundstjeneste.

Han nægtede sig under retssagen skyldig i alle forhold og har anket dommen til landsretten.