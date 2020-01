Oversvømmelse: Vej spærret

Tarphagevej mellem Esbjerg og Billum er spærret på grund af oversvømmelse.

Det skyldes, at der er forhøjet vandstand i Vadehavet

Helt præcist er der tale om, at vejen er spærret fra Tarphagebroen og til Ho Bugt.

- Det har været oppe på sit max her klokken 5, hvor der var 2,55 meter over normal vandstand, fortæller Søren Stragaard, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi

Skal man på arbejde og kommer fra Oksbøl-, Blåvand- og Varde-området, bør man finde en alternativ rute.

DMI har udsendt et varsel om forhøjet vandstand i Vaehavet. Det skyldes et lavtryk, der gør, at det blæser en hel del med kraftige vindstød, hvilket påvirker vandstanden.

Ifølge DMI vil vandstanden nå sit højeste mellem klokken 4 og 5, og det forventes.