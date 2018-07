Oversvømmet af anmeldelser: Mange fik forstyrret nattesøvnen

Har du kontaktet politiet på grund af larm i sommernatten? Kontakt os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Det gode vejr trækker folk af huse - til stor gene for nogle af dem, der bare gerne vil have en rolig nattesøvn.

I Københavns Politi har de oplevet en storm af anmeldelser fra folk, der har været utilfredse med højrøstede folk.

- Det er varmt, og så sover folk med åbne vinduer. Og når det er varmt, så hygger folk sig uden for. De to ting kolliderer en del. Nogle vil gerne sove, og nogle vil gerne feste. Det har givet rigtig mange opkald hertil, fortæller den centrale vagtleder i Københavns Politi, Henrik Brix.

- Hvor mange anmeldelser har I fået?

- Et forsigtigt gæt: Op mod hundrede. Det kan være larm eller musik, der forstyrrer deres nattesøvn.

- Er der nogen, der har været oppe at toppes?

- Ja, det sker faktisk meget hurtigt, synes jeg. Folks lunte bliver kortere og kortere på grund af varmen. Men ikke andet end lidt skubberi, der er hurtigt overstået igen.

Københavns Politi får mange anmeldelser fra folk, der får forstyrret nattesøvnen. Det har dog ikke givet anledning til større problemer. Foto: Philip Davali

Marmormolen i Nordhavn i København er meget oppe i tiden, fordi mange beboere føler sig generet af, at folk trodser badeforbuddet, ligesom de bliver om aftenen og fester, råber og drikker sig fulde.

Problemer i Nordhavn præger dog ikke døgnrapporten det seneste døgn.

Naboerne ved Marmormolen i Nordhavn i København føler sig generet af folk, der fester og sviner. Foto: Philip Davali

- Specifikt har Nordhavnen ikke været højdespringer lige i nat. Det har været overalt i hele politikredsen. Hvis du går en tur langs havnepromenaden, helt fra Sydhavnen og ud til Nordhavnen, er der jo tusindvis af mennesker. Og det samme hvor der ikke er havn. Og det tror da pokker, når der er sådan et godt vejr. Så det er stort set over hele byen, at der er anmeldelser om larm og musik, siger vagtchef Henrik Brix og fortsætter:

- Det er et stort problem for dem, der skal sove. Men det er også svært at navigere i, for man kan jo også godt forstå, at folk vil hygge sig, når det er sommer, og vejret er godt. Så det er en balance. Vi prøver at tale ind til folk bedre jeg og prøver at sætte dem i den modsatte situation. Jeg synes, folk er meget flinke til at dæmpe sig, siger vagtchefen og fortæller, at ingen er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i løbet af natten.

Heller ikke på Amager Strand, hvor tusindvis af mennesker var samlet for at se blodmånen, har der været store problemer med larm, men mere noget trafikalt kaos.