Overvågning på vej i kriminelle områder

Der er nu 50 nye kameraer på vej ud i de danske politikredse.

Formålet med kameraerne er at skabe tryghed i det offentlige rum.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse onsdag morgen.

- Danskernes tryghed er en kerneprioritet for regeringen. Jeg er glad for, at vi nu er klar til at installere de første af en stribe kameraer rundt i landet, såkaldte tryghedskameraer, hvor politiet vurderer, at der er særligt behov. For vi skal gøre, hvad vi kan for at sætte ind mod vold og adfærd, der skaber utryghed i det offentlige rum, siger justitsminister Nick Hækkerup ifølge pressemeddelelsen.

Skal bruges til efterforskning og forebyggelse

Kameraerne kommer til at hænge de steder i landet, som er meget plaget af kriminalitet og uro.

- Vi håber, at kameraerne vil have en præventiv og tryghedsskabende effekt i områder, hvor vi ser meget kriminalitet eller uro, og så vil de selvfølgelig forbedre politiets efterforskningsmuligheder, når der er blevet begået kriminalitet, siger Allan Holm, som er chef ved Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.