Overvågningskameraer var ude af drift: Nu begynder sag om dødsvold på Strøget

To på anklagebænken: Tæskede mand ihjel foran københavnsk værtshus

To mænd tager i dag plads på anklagebænken i Københavns Byret i en grov voldssag, der endte med en 43-årig mands død.

Egentlig skulle sagen allerede være begyndt i august, men først i den forgangne uge blev den sidste af de to tiltalte anholdt at politiet.

Begge har indtil videre nægtet sig skyldige i anklagepunktet.

Det er foreløbigt ikke ret meget, politiet har meldt ud sagen, hvor den 43-årige mand med afrikanske rødder mistede livet. Heller ikke et muligt motiv har været offentligt fremme.

Sagen udspandt sig ved 03-tiden natten til 26.oktober i fjor foran værtshuset Sam's Bar på Strøget i København.

Enten indenfor eller udenfor værtshuset kom der et slagsmål, hvor den 43-årige mand blev slået hårdt i hovedet - muligvis med en tung genstand eller en flaske.

Efter at den 43-årige var faldet omkuld fortsatte man med at slå og sparke det livløse offer, har politiet tidligere meldt ud.

Anklageskriftet i sagen beskriver endvidere, hvordan den af de to tiltalte forsøgte at holde tililende borte, så de ikke kunne afbryde volden eller komme offeret til hjælp.

Efterfølgende stak gerningsmændene af.

Da politiet nåede frem, sad en kvinde ved siden af ham. Manden lå i aflåst sideleje, og der var hverken puls eller vejrtrækning. Dagen efter blev den 43-årige erklæret død på sygehuset. Dødsårsagen skyldtes indre hovedskader, hvor opsvulmning havde gjort, at hjernen ikke kunne få ilt.

Tilbage i november blev en en 40-årig mand med afrikanske rødder anholdt og sigtet i sagen, men først 6. september - torsdag i sidste uge - blev den anden mistænkte anholdt. Her er der tale om en tuneser med officiel adresse på et jysk asylcenter.

Ved torsdagens grundlovsforhør nægtede manden at udtale sig. Her dokumenterede anklageren, Louise Nielsen, at der var fundet dna fra ham på en knust flaske, som lå på gerningsstedet.

Den 35-årige blev ikke anholdt i Jylland, men på Christiania onsdag aften, hvor politiet i forbindelse med indsatsen mod den organiserede handel med hash i Pusher Street havde genkendt den efterlyste tuneser.

Ved anholdelsen var han i besiddelse af seks hashplader med en vægt på 596,6 gram. Til det forklarede han i grundlovsforhøret, at han bare havde holdt det for en ven, og han som tak ville få lidt hash til sig selv.

Det omtalte stykke af Strøget er normalt video-overvåget, hvilket skiltning gør opmærksom på. Men den pågældende aften var alle overvågningskameraer på stedet ude af drift på grund af en teknisk fejl.

Dette afslørede Ekstra Bladet i november i fjor, hvilket politiet dengang bekræftede.