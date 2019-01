Overvågningsvideo viser anholdelse: Tiltalt mor brød sammen i retten

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): En ti minutter lang overvågningsvideo på storskærm i Retten i Herning blev for meget for en 36-årig kvinde, der er tiltalt for at have mishandlet sin søn ved at tappe ham for blod over en periode på fem år.

Blodtapningen medførte, ifølge anklageskriftet, at drengen kom i livsfare, fordi han fik en meget lav blodprocent.

- Må jeg kigge væk, spurgte moren, før videoen blev vist, og under hele videoen sad den 36-årig kvinde med hænderne for ørene og kiggede væk. Men til sidst blev det for meget for hende, og hun brød fuldstændig sammen, så retten måtte holde ti minutters pause.

Moren fortalte i retten, at hun har brugt det sidste år, hun har været varetægtsfængslet, på at komme sig over, hvad der er sket, og hvad hun har gjort.

Derfor havde hun heller ikke lyst til at se nogen af de tre overvågningsvideoer, som politiet har indhentet, da hun ville få det for psykisk svært ved at komme over det.

Blev anholdt

I starten af den lange video ser man moren tappe blod fra sønnen via de 20 milliliters sprøjter, som også blev brugt på de to andre korte overvågningsvidoer. Sønnen ligger i sengen med sin ipad, mens moren udfører udtapningen.

Da tapningen er færdig, viser videoen, at moren rejser sig op og bliver så mødt af politiet, da hun går nedenunder. På videoen kan det høres, at moren skriger højt, da det går op for hende, hvorfor politiet er kommet.

- Da politiet kom, var det ligesom at få tændt et eller andet indeni, som sagde 'hallo, hvad sker der lige', sagde moren i retten efter ti minutters pause.

- Hvad tænkte du, lige i det sekund politiet kommer, spurgte anklageren.

- Det kan jeg ikke huske. Først opfatter jeg det bare som nogle mennesker, der kommer ind i mit hus, men da jeg hørte, at de kommer grundet (red. sønnen), og det er på grund af blodtapningerne, går det op for mig. Jeg tror, jeg gik i chok.

Kvinden er uenig med anklagemyndigheden i, at blodtapningen er sket over godt fem år år. Hun erkender, at hun har tappet blod fra sønnen over en periode på to til tre år under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy.