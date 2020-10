Overvej cyklen eller Metro: Massive bilkøer i indre København

Langebro i København er lukket hele weekenden på grund af renovering.

Det resulterer lige nu i massive bilkøer på begge sider af broen i indre by og over den alternative rute ved Knippelsbro.

- Når broen er spærret så giver det selvfølgelig meget ekstra trafik lige nu på de alternative ruter, siger vagthavende Brit Osted Nielsen ved Vejdirektoratet.'

På direktoratets trafikkort er det kun Christians Brygge, som i skrivende stund er malet rødt, men Vejdirektoratets hjemmeside har været ramt af tekniske vanskeligheder lørdag morgen, så her fremgår de trafikale udfordringer ikke i dets fulde omfang, oplyser hun.

Til mandag morgen

Trafikkortet skulle gerne være retvisende inden længe igen, lyder det.

Hos GoogleMaps er samtlige veje omkring Langsbro malet røde som tegn på markant længere rejsetid.

Hos Københavns Politi oplyser vagtchef Kristian Rodin, at broen er lukket ind til mandag morgen klokken 4.

Bilkøerne har dog endnu ikke givet anledning til arbejde for politiet.

- Vi har ikke været inddraget til regulering af trafikalt kaos eller lignende, konstaterer han.

Centralt knudepunkt lukkes i to døgn

Store mængder regnvand de senere år har medført skader på Langebros betonkonstruktion og maskinrum. Derfor skal den nu regnvandssikres med såkaldte drypnæser.

Her er skaderne på Langebro

De skal opsamle regnvandet og lede det uden om maskinrummet. Og for at de kan påmonteres, skal der laves nogle reparationer, der betyder, at broen uundgåeligt skal være oppe weekenden efter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det bliver ikke sidste gang, at københavnerne skal styre uden om vejarbejdet.

Franks sidste gerning

Langebro er nemlig i gennemgribende dårlig forfatning.

Derfor blev der på Frank Jensens sidste budget som overborgmester afsat en kvart milliard kroner til at renovere broen gennemgribende frem til 2025.

Det blev i samme ombæring vurderet, at en helt ny bro ville koste 1,3 milliarder kroner, hvorfor renoveringen er den billigste løsning.

På hverdage kører omkring 50.000 biler dagligt over Langebro. Dét tal er noget lavere i weekenden.

Cyklister og fodgængere kan hen over weekenden glæde sig over, at de kan benytte den nye gang- og cykelbro, Lille Langebro, som åbnede for godt et år siden.