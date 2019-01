På flugt i 38 år: Her bliver venstre-ekstremist udleveret

Italienske Cesare Battisti, 64, er in absentia idømt livsvarigt fængsel for drab

En italiensk venstreekstremist, der har været på flugt i knap fire årtier, er blevet anholdt i Bolivia i Sydamerika.

Det skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Cesare Battisti, 64, blev lørdag pågrebet i Santa Cruz i Bolivia, hvor det lykkedes myndighederne at opspore et signal fra hans mobiltelefon.

Han var alene og bar solbriller og et falsk skæg. Anholdelsen foregik uden dramatik, skriver den italienske avis Corriere della Sera.

Minister 'stolt og bevæget'

Italien har sendt et fly, der skal transportere Battisti hjem til Rebibbia-fængslet i Rom.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, bekræfter, at Battisti er blevet overdraget til de italienske myndigheder.

- Flyet med Cesare Battisti er netop lettet med kurs mod Italien. Jeg er stolt og bevæget, skriver han på Twitter.

Cesare Battisti om bord på flyet til Italien. Foto: AFP/ POLIZIA DI STATO

Battistis flugt begyndte i 1981, da han stak af fra et italiensk fængsel. Han blev senere dømt for drab in absentia på blandt andet to politifolk.

Battisti har erkendt, at han var medlem af den venstre-ekstremistiske gruppe, PAC, men han nægter drab og hævder, at han er politisk flygtning.

Flugten bragte Battistis til Mexico og Frankrig samt Brasilien, hvor han i 2010 fik asyl af daværende præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

I 2017 annullerede præsident Michel Temer denne asylstatus, og Battisti forsøgte derfor at skjule sig i Bolivia.