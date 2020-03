På flugt i dansk bandesag: Sidder fast i marokkansk fængselshelvede

31-årige Ali Al-Hulo har i syv måneder ventet på at blive udleveret til Danmark og risikerer at afsone hele sin danske straf i et topsikret marokkansk fængsel

I en fængselscelle på 32 beskidte kvadratmeter i det topsikrede Tiflet 2 fængsel i Marokko sidder den 31-årige danske statsborger Ali Al-Hulo sammen med 14 andre fanger.

- Nu skal jeg ikke lyde som en, der tuder, men alt er korrupt. Der ikke noget toilet, det er et hul i jorden, og der er ikke nogen dør, så man har ikke noget privatliv. Der er ingen senge, det er betonkøjer uden madrasser, fortæller Ali Al-Hulo til Ekstra Bladet på en telefonforbindelse fra fængslet.

Dansk politi mener, at han var en del af det tæskehold, der 16. september 2018 stod bag et brutalt overfald på et medlem af banden Brothas i en frisørsalon på Nørrebro. Overfaldet var et led i konflikten mellem Brothas og NNV-grupperingen. I november samme år blev Ali Al-Hulo varetægtsfængslet in absentia og internationalt efterlyst.

Korruption, dokumentfalsk og bestikkelse

Ali Al-Hulo er siden blevet tiltalt i sagen efter bandeparagraffen, der fordobler straffen, når forbrydelsen er begået i en væbnet bandekonflikt. Selv bestrider han at have bandetilknytning.

Han nåede at være på flugt frem til maj måned i fjor, hvor han blev anholdt af marokkansk politi i en sag om korruption, dokumentfalsk og bestikkelse. Den sag kostede ham en dom på tre måneders fængsel, og siden har han ventet på at blive udleveret til Danmark.

Mangler ministerunderskrift

Det har nu taget syv måneder, og dansk politi har flere gange rykket de marokkanske myndigheder for svar i udleveringssagen. Fra Marokko oplyses det, at udleveringen endnu ikke er formaliseret med ministerunderskrift, og de har ikke givet lyd fra sig siden 6. november 2019.

Hvis dansk politi ophæver den internationale efterlysning, bliver Al-Hulo løsladt fra det marokkanske fængsel, og i så fald har han tilbudt at rejse frivilligt hjem med de danske myndigheder.

- Jeg har tre børn og en kone i Danmark. Selvfølgelig vil jeg rejse hjem. Jeg har hele tiden sagt, at jeg ville komme hjem, når retssagen gik igang. Jeg var bare ikke klar til at komme hjem og være varetægtsfængslet i mange måneder, siger han.

Men det er sjældent, at man fra dansk side ophæver Interpol-efterlysninger.

Fortryder

Ali Al-Hulo nægter sig skyldig i sagen, men hvis han bliver dømt, står han ifølge sin danske forsvarer Jane Ranum, til et sted mellem et år og 16 måneders fængsel. Dermed har han snart siddet fængslet så længe, at han efter dansk lov kan prøveløslades.

- Jeg vil gerne spørge hele Danmark; er det rimeligt, at jeg skal sidde hele min straf i Marokkos højst sikrede fængsel?

- Fortryder du i dag, at du ikke kom hjem?

- Ja, det må jeg sige. Det gør jeg nu, fordi jeg endte i den situation. Jeg ville selvfølgelig hellere være varetægtsfængslet i Danmark end her, siger Al-Hulo på forbindelsen, der med mellemrum bliver afbrudt af en automatisk besked på marokkansk.

- Kan du forstå, hvis nogen tænker, at det er din egen skyld?

- Jeg har jo ikke sagt en lyd i otte måneder, fordi jeg har ventet på udlevering. Men jeg synes heller ikke, at det er rimeligt, at jeg skal komme til at sidde hele min straf - hvis jeg bliver dømt - hernede.

Alle bliver smittet

I sidste uge erklærede Marokko undtagelsestilstand på grund af coronapandemien og lukkede ned for al international flytrafik.

- Vi får intet at vide. Vi får ikke lægehjælp, vi får ikke masker, og vi får ikke sprit. Hele Marokko er lukket ned, men herinde holder de os for nar og lader, som om der ikke er noget.

- Hvis der kommer corona i fængslet, bliver alle smittet inden for 24 timer, det kan jeg garantere dig for, siger han.

Han fortæller, at den danske ambassade i Marokko har sagt, at de ikke har tid til ham og de fire andre danskere, der i øjeblikket sidder i Tiflet 2. Ifølge Ali Al-Hulo var deres fokus at få de strandede danske turister hjem.

- En ting er, at jeg er sigtet i en voldssag, men en anden ting er, at jeg ikke har nogen rettigheder, og man er pisseligeglad. De skider mig et stykke.