På sporet af knivstikker: Kvæstede mand i røveriforsøg i DSB-tog

Politiet har nu konkrete spor i jagten på den vestjyske knivstikker, som sent torsdag aften stak en 46-årig passager i skulderen under et røveriforsøg i et DSB-tog med kurs mod Thisted i Thy.

Det oplyser Stig Heidemann, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, her til morgen.

- Vi har nu en god idé om, hvem vi leder efter og hvilken retning vores eftersøgning skal gå i. Det er især øjenvidne-beretninger og overvågningsbilleder, der har hjulpet os, siger Stig Heidemann.

Røveriforsøget og knivstikkeriet fandt sted, da toget på vej fra Aarhus til Thisted kørte ind på Holstebro Station klokken 22.29.

En hærget type

En mand truede og stak den 46-årige togpassager i skulderen med en kniv i et mislykket forsøg på at gennemføre et røveri..

- Han truede en medpassager og stak ham med en kniv. Medpassageren har fået et stik i den ene skulder og er blevet skadestuebehandlet, siger Stig Heidemann.

Politiets vagtchef oplyser, at den 46-årige mand ikke er kommet alvorligt til skade.

Gerningsmanden fik ingen værdier med sig fra røveriforsøget, men det lykkedes ham at springe af toget på Holstebro Station, hvorefter han havde held til at gøre sig usynlig

Stig Heidemann beskriver manden som en 'hærget type', der var på udkig efter penge.