På vej på redningsopgave: Falck-mand i kritisk tilstand

En fører af et Falck-udrykningskøretøj meldes i kritisk tilstand efter en trafikulykke på Herningvej ved Nybo Bakke i Holstebro.

Manden kolliderede med tre andre biler, da han var på vej for bistå oprydningsarbejdet på Holstebromotorvejen, hvor to biler tirsdag eftermiddag var kørt galt.

Mens politiet umiddelbart har vurderet, at masseuheldene blev udløst af et pludseligt og voldsomt regnvejr, tyder noget dog på, at det ikke er den eneste forklaring.

- En kollega har desværre fået et ildebefindende, mens han har kørt. Han er under behandling nu og kom selv til skade, da han kørte galt, siger Nis Peder Kolby, pressechef i Falck, til Ekstra Bladet.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi René Pagh betegner føreren af Falck-bilens kvæstelser som alvorlige.

Ifølge politiets oplysninger kørte han i fuld fart på Nybo Bakke på vej ud af Holstebro for at nå frem til motorvejsuheldene, da han endte i modsatte kørebane med fire modkørende.

Foto: Pressefotos.dk

Udrykningskøretøjet ramte to af de modkørende. Det fik en af dem til at kollidere med endnu en bil. Derpå ramte den bageste af de fire biler en bil, som også kom kørende i nordlig retning.

Falck-køretøjet endte med at køre ind i et træ med en sådan kraft, at det knækkede og tirsdag aften spærrer vejbanen:

- Føreren af Falck-bilen er i kritisk tilstand, og de tre øvrige er kørt på sygehuset - deres tilstand kender jeg ikke, siger vagtchefen.

Se også: Cyklist dræbt i ulykke

De to uheld, som Falck-redderen havde sat kursen mod, da han selv kørte galt, medførte, at Holstebromotorvejen var lukket i flere timer.

Nybo Bakke er spæret i begge retninger.

En bilinspektør er kaldt til stedet for at undersøge den alvorlige ulykke, som skete ved halv fire-tiden.

Omkring en time tidligere blev en 80-årig cyklist dræbt i et sammenstød med en gummiged i Tjørring nord for Herning.