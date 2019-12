Påkørt kvinde hånet på Snapchat

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

'Fik sku lige klappet en cyklist ned'

Det var teksten på billedet, der dukkede op på Anette Bundgaards søns mobiltelefon få timer efter, hun var blevet påkørt af en bil tæt på sit hjem i Tarm. Billedet var delt på det sociale medie Snapchat og var efterfulgt af to 'grine-smileys'. Billedet er taget fra bagsædet.

42 årige Anette Bundgaard var torsdag på vej hjem på cykel, da hun bliver ramt af en personbil. Hun glider hen ad siden på bilen og lander på kørebanen, hvor der heldigvis ikke kommer en bil bagfra. Den implicerede bil kører straks fra stedet. Dybt chokeret kommer hun på benene og får trukket sig selv og sin cykel hjem.

Chokket over at blive påkørt af en bil havde knap nok lagt sig, da beskeden til sønnen tikkede ind. Anette Bundgaard er overbevist om, at personerne i bilen har ramt hende med vilje.

- Det er nok dét, der har rystet mig mest. At nogen bevidst har prøvet at skade et andet menneske. Jeg havde en idé om, at det kunne være et hændeligt uheld. Måske en ældre bilist, der ikke kunne rumme det og flygter. Fred med det. Men at en fyr sender et foto ud, hvor han gør grin med, at han har påkørt en cyklist, har rystet mig. Det er skruppelløst, siger Anette Bundgaard ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun efterfølgende har måtte sygemelde sig med stærke smerter i ryg og skuldre. Hun havde egentlig ikke tænkt sig at anmelde episoden til politiet, men da hun så billedet ombestemte hun sig.

Politiet har efterfølgende foretaget en afhøring af personen, der angiveligt skulle have afsendt billedet, men vedkommende vil ikke stå ved at have befundet sig i bilen. Efterforskningen fortsætter julen over.