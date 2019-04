Pårørende til knivdræbt: Maria var hele familiens baby

Den 31-årige mand, som i går blev sigtet for drabet på den 25-årige Maria Louise Poulsen, nægter sig skyldig i drab, men han erkender vold med døden til følge. Det skete i et grundlovsforhør ved Rettet i Randers i dag.

Drabet skete ifølge politiet mandag over middag på Mariagervej i Randers, hvor den sigtede blev anholdt klokken 14.55, da han forsøgte at flygte fra gerningsstedet.

To betjente førte den 31-årige ind i retssalen. Han var iført håndjern, en blå dragt fra arresten og hvide sokker i klipklappere.

Lukkede døre

Hurtigt herefter gik han og forsvareren ind i et tilstødende lokale for at tale sammen, og efter en halv time fortsatte grundlovsforhøret.

Den 31-årige mand blev sigtet efter straffelovens §237 - manddrab - som giver fængsel fra fem år til livstid. Gerningsvåbnet var ifølge politiet en kniv.

Da sigtelsen var læst op, krævede anklageren dørene lukkede af hensyn til efterforskningen.

Dommeren lukkede dørene, og både pressen og tilhørere måtte forlade retssalen.

Pårørende i tårer

Tilhørerpladserne i retssalen var fyldt med syv af Marias venner og familiemedlemmer, som alle var dybt berørte. Flere havde tårer i øjnene, mens en mand med karseklippet hår sad og rystede på hovedet, mens en kammerat lagde armen om ham.

Da de blev bedt om at forlade retssalen, råbte en af de fremmødte kvinder til den sigtede, som sad få meter fra hende:

- Må du rådne op i helvede.

Udenfor retsbygningen i Randers, var de pårørende stadig meget rystede. De holdt om hinanden og flere måtte fra tid til anden tørre tårer væk fra kinderne.

- Maria var en rigtig, rigtig dejlig pige. Han var hele familiens baby, sagde Nanni Klitte.

Hun har kendt den dræbte siden barndommen, da hun er tætte veninder med den dræbtes storesøster.