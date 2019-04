Påsatte brande: Politi massivt til stede

Mandag aften er Københavns Politi rykket talstærkt ud til flere containerbrande.

De skulle alle finde sted i Vanløseområdet. Det oplyser politikredsen.

Over for Ekstra Bladet fortæller vagtchef Jesper Frandsen, at der har været flere brande i det bestemte område i Vanløse gennem mandagen.

- Vi har siden klokken 13 haft 13 anmeldelser om brande i containere i Vanløse. Derfor er vi selvfølgelig massivt til stede nu i området for at håndtere brandene og ikke mindst være præventive.

- Vi har stadig flere brande i gang derude, og så længe, at der sker noget, er vi der selvfølgelig i stort antal, supplerer Lars Krabbe fra Københavns Politi omkring klokken 23 mandag aften.

Han fortæller samtidigt til Ekstra Bladet, at der ikke er nogen anholdt i forbindelse med de påsatte containerbrande.

En del containerbrande i Vanløseområdet. Politiet massivt tilstede i området #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 22, 2019

