Påtalte manglende mundbind: Fik en på kassen

FAKTA: Caféer og restauranter skal lukke klokken 22 over hele landet

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et pressemøde fredag eftermiddag annonceret en række nye restriktioner for at begrænse coronasmitte.

Restriktioner, der allerede er indført i 17 kommuner i København og omegn, udbredes til hele landet. Men der kommer også nye tiltag og anbefalinger til.

Læs mere om, hvilke restriktioner der indføres i hele landet her:

* Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne.

* Der indføres krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant indføres i hele landet. Og det gælder både gæster og ansatte.

* Fester i private hjem bør også lukke klokken 22, men det er en anbefaling og ikke et lovfæstet krav.

* Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er 'muligt og hensigtsmæssigt'.

* Der indføres skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.

* Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer i hele landet. Arrangementer, hvor man sidder ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer.

* Myndighederne opfordrer borgere til at rejse med offentlig transport uden for myldretiden.

* Derudover opfordres borgerne til generelt at begrænse deres sociale samvær.

* Restriktioner og anbefalinger gælder fra lørdag 19. september og indtil videre frem til 4. oktober.

Kilde: Regeringen.