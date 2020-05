Pædagog dømt for sex med to kvinder

En 36-årig mandlig socialpædagog er tirsdag ved Retten i Randers blevet idømt seks måneders fængsel samt frataget retten i til at arbejde som pædagog i en periode. Manden er blevet dømt for at have haft et seksuelt forhold til to kvinder, som han har haft beskæftiget sig med i sit job.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, som hele tiden har nægtet sig skyldig, ankede på stedet sin dom.

Den 36-årige blev i oktober 2018 sigtet for at have haft et seksuelt forhold til en 30-årig kvinde, som han var kontaktperson for på en psykiatrisk afdeling i Randers. De to havde sex flere gange over en periode på en måned.

Forholdet blev opdaget noget tid efter, det var afsluttet, da kvinden fortalte om det til en anden ansat. Siden blev sagen meldt til politiet, og den 36-årige fyret.

Kort efter blev han ansat på en bosted for domsanbragte personer med udviklingshæmning. I begyndelsen af juni 2019 fik politiet en anmeldelse herfra også. I dette tilfælde var der tale om en 29-årig kvinde. Manden er nu blevet dømt for at have haft sex med kvinden flere gange i løbet af Kristi himmelfartsdag og weekenden efter.

I retten afviste den nu dømte kvindernes egne forklaringer.

Den 36-årige er ikke blevet dømt for at have tvunget nogen af de to kvinder til noget. I begge tilfælde er han blevet dømt for at have brudt loven om, at ansatte på bosteder ikke må have et seksuelt forhold til en beboer.

I det sidstnævnte tilfælde blev han ligeledes dømt for at have udnyttet kvindens mentale tilstand.

I alt er manden blevet frakendt retten til at arbejde som pædagog i fire år.

Anklager Anna Truelsen fortæller, at det var vigtigt med dommen - også selvom der ikke har været tale om tvang.

- Selvom han ikke har tvunget kvinderne til noget, så er det en alvorlig sag at misbruge den tillid, som både pårørende og samfund har til, at der bliver passet godt på særligt udsatte borgere, siger Anna Truelsen.