Pædagog fik snitsår

Efter en uoverensstemmelse søndag aften mellem to anbragte børn på en institution ved Bælum i Nordjylland fik en pædagog et snitsår i maven.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg til Nordjyske.

- En mandlig pædagog forsøgte at lægge sig imellem ved opgøret mellem de to unge, men det førte til, at den 16-årige stak ud efter pædagogen. Han ramte pædagogen, der fik et snitsår hen over maven. Det var ikke et alvorligt snit, men alene farligheden i at stikke ud med en kniv er så alvorlig, at drengen blev anholdt og har overnattet på politigården, siger han.

Drengene, der var i opgør, var henholdsvis 16 og 12 år.

Den 16-årige blev efterfølgende anholdt. Det er endnu uvist, om han bliver fremstillet i grundlovsforhør.