Pædofil besvimede i retten: Idømt 260 år

Manden blev opdaget ved et tilfælde

En forfærdelig historie har rystet USA.

45-årige Thomas Goodman er nemlig kendt skyldig i at have voldtaget to seksårige piger samt begået overgreb på en 3-uger gammel baby.

Da han stod foran dommeren og fik afsagt sin dom, besvimede han på stedet.

Den historie bringer flere international medier, heriblandt New York Post og The Independent.

Thomas Goodman arbejdede til dagligt som ubådsmekaniker. En dag blev hans chef rasende, fordi han sad og gloede på sin telefon. Chefen hev telefonen ud af hånden på ham og blev yderst chorkretet.

Til chefens store forbavselse var Thomas Goodman i besiddelse af børneporno.

Da manden blev afhørt på politistationen kom det frem, at han havde voldtaget små piger samt befamlet en 3-uger gammel baby.

Men her stopper det ikke.

Faktisk havde Thomas Goodman seksuelt krænket de små piger igennem seks år.

Da manden stod foran rettet, sagde anklageren, Lee Vilker, at det var forfærdeligt, hvad han havde gjort.

- Hvad du har gjort, er ikke til at forstå, lød det fra ankalgeren.

Dommeren, John McConnell, gav manden 260 år bag tremmerne.

Det kom helt bag på Thomas Goodman, som dejsede om i retssalen. Da han kom til sig selv igen, sagde han:

- Jeg har ingen undskyldning for, hvad jeg har gjort.

Ifølge bevismaterialet var Thomas Goodman også i besiddelse af 7.800 billeder og 370 videoer med børnepornografi.