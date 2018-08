Pædofil i retten: 'Hvis et barn er gammelt nok til at snakke, er det gammelt nok til at have sex'

37-årige Jason Leonard må ikke rejse til andre lande for at finde unge kærester. Hans ideelle partner er mellem 12 og 14 år, siger han i retten

I 2013 blev 37-årige Jason Leonard fra Haslingden i England idømt 32 måneders fængsel for at have downloadet upassende billeder af børn og delt dem på internettet.

Med til dommen hørte, at sexforbryderens internetforbrug skulle overvåges nøje. Men hos Lancashire Police vurderede man, at den digitale overvågning ikke var nok til at håndtere risikoen for, at Jason Leonard igen ville bryde loven. Derfor tilføjede man blandt andet til straffen, at den dømte ikke må have nogen form for kontakt med børn under 16 år uden udtrykkelig samtykke fra en forælder eller en værge.

Desuden må han ikke forlade Storbritannien uden en skriftlig tilladelse fra politichefen i hans region. Det skriver blandt andre Manchester Evening News og Rossendale Free Press.

Den sidste tilføjelse mente Jason Leonard bestemt ikke der var nogen grund til, så han ankede den til retten i Burnley.

Den ideelle partner

Under appel-retssagen forklarede den 37-årige, at han ville have friheden til at rejse til andre lande, hvor den seksuelle lavalder er lavere. Politiet fortæller, at Jason Leonard har sagt til dem, at hans ’ideelle’ partner ville være mellem 12 og 14 år gammel.

I retten har han sagt, at han mener, at pædofile i Storbritannien bliver udsat for hetz, og sammenligner den behandling, han har fået af samfundet med den, ’homoseksuelle fik for 40 år siden’.

Da politiet i forbindelse med hans ønske om at kunne rejse til udlandet for at finde en helt ung partner, spurgte den 37-årige, hvilken alder, han mente var for lav til seksuel aktivitet, lød hans svar 'Hvis et barn er gammelt nok til at snakke, er det gammelt nok til at have sex'.

En af de farligste

Politikonstabel Andrew Ashworth står for håndteringen og overvågningen af over 90 registrerede sexforbrydere i Lancashire, og han beskriver Jason Leonard som ’en af de farligste sexforbrydere, jeg har mødt’.

- Hr. Leonard er unik. I 10 år i dette job har jeg aldrig mødt en sexforbryder, der helt åbent anerkender sine pædofile tendenser, siger Andrew Asworth, der klassificerer Jason Andrews som en ’exceptionel risiko’.

Da Andrew Ashworth i retten spurgte Jason Leonard, hvad hans syn er på voldtægt, lød svaret 'ingen kommentarer'.

- Leonard har anerkendt, at hans mor, som han er tæt knyttet til, har været med til at holde ham tilbage, når det kommer til hans seksuelle livsstil. Han har antydet, at når hun dør, eftersom hun er en ældre kvinde i 80’erne, vil han tage udenlands og lede efter børn, fortæller Andrew Ashworth, der derfor vurderer, at moren er det eneste positive sociale, Jason Leonard lige nu har i sit liv – så længe hun er i live.