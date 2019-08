Pædofil læge mistænkt for at have seksuelt misbrugt 250 børn

Den 66-årige franske kirurg Joël Le Scouarnec sidder netop nu varetægtsfængslet i Frankrig sigtet for at have seksuelt misbrugt ca. 250 børn. Der er måske tale om den værste pædofili-sag i Frankrig nogensinde.

Joël Le Scouarnec, der er specialist i mave-kirurgi, er mistænkt for at have seksuelt misbrugt både mindreårige drenge og piger i en periode på hele 30 år, Nogle af hans ofre blev ifølge sigtelserne bedøvet, før han forgreb sig på dem. Som en bizar detalje er det i forbindelse med sagen kommet frem, at lægen i sin dagbog har beskrevet sine uhyrlige overgreb mod børnene.

Det skriver flere medier, heriblandt den franske avis L'Express og The Times og Le Parisien

For 14 år siden i år 2005 blev den 66-årige læge dømt for besiddelse af børneporno, men han fik efterfølgende tilladelse til at fortsætte i sit hverv som mave-kirurg indtil 2017, da han blev anholdt i forbindelse med den nuværende sag, hvor han er sigtet for seksuelt misbrug af børn.

De sidste nye uhyrligheder i den langvarige sag, der er kommet frem i forbindelse med efterforskningen, peger på, at den 66-årige læge har voldtaget to piger på henholdsvis fire år og seks år.

Joël Le Scouarnec har ifølge sin advokat nægtet at have voldtaget de to små piger, men han har indrømmet, at han har behandlet dem med en såkaldt 'afvigende opførsel'.

Her på 'Hospital de Jonzac' arbejdede lægen i mange år, før han i år 2017 blev anholdt og sigtet for seksuelt misbrug af børn. (Foto: PR Foto)

I forbindelse med anholdelsen ransagede politiet lægens hus, og her fandt man hans dagbog. Her beskriver han i detaljer sit seksuelle misbrug af 250 børn, der har været indlagt på Hospital de Janzoc, hvor han praktiserede som mave-kirurg.

Advokaten Francesca Satta, der repræsenterer en af lægens mange ofre har udtalt følgende omkring sagen:

'Når man åbner lægens dagbog, ønsker man straks at lukke den igen. Det hele er bare så enormt perverst.'

Kriminalpolitiet i Janzoc i det sydvestlige Frankrig har i forbindelse med efterforskningen kontaktet de personer, der er nævnt i dagbogen eller deres forældre. Og mange af dem har fortalt, at de har været fuldstændigt uvidende omkring, at de måske er blevet seksuelt misbrugt af lægen.

Jöel Le Scouarnec har allerede indrømmet flere tilfælde af seksuelt misbrug af børn, der har været indlagt på de hospitaler, hvor han har arbejdet. Men han benægter at have udført samtlige overgreb, der er beskrevet i hans dagbog. Han beskriver selv flere af beskrivelserne i dagbogen som en slags fiktiv skrivning.

Den 66-årige læge sidder stadig varetægtsfængslet for sine seksuelle overgreb mod børn. Retssagen forventes at starte i slutningen af år 2019 eller i begyndelsen af år 2020.